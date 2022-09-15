"Українська воєнна розвідка – одна з найсильніших в Європі", – представник ГУР МО

Той досвід, який українські розвідники отримали і використовують, в першу чергу на передовій, неоціненний і дуже корисний для повного визволення України від російських загарбників.

▪️Про це розповів представник ГУР МО України Андрій Юсов.

“Сьогодні можна говорити, що українська воєнна розвідка - одна з найсильніших в Європі", - сказав він.

Надзвичайно активна нині співпраця українських спецслужб, і воєнної розвідки зокрема, з нашими західними партнерами. Максимальний рівень підтримки і взаємодії, обмін різноманітною інформацією і в тому обсязі, який потрібен Україні. Ми дуже вдячні нашим партнерам і союзникам, усім тим, хто в антиросійській коаліції допомагає Україні боротися з загарбниками. Водночас, головна ставка робиться на внутрішні сили, на внутрішню інформацію, на те, що ми самі отримуємо і здобуваємо.

І коли ми говоримо про обмін, то це саме обмін. Це не отримання інформації в односторонньому порядку. Наші союзники і партнери так само надзвичайно багато для себе отримують від співпраці з Україною”, - зазначив Юсов.

Раніше у розвідці повідомили, що в Україні воюють близько 5 тисяч "вагнерівців".

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