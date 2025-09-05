Українські потяги тепер з’єднають Ужгород з містами Європи: Зеленський розкрив деталі

Володимир Зеленський / © скрін з відео

Україна розпочала процес інтеграції своєї залізниці до мереж Євросоюзу. Одним із перших кроків став запуск колії, яка з’єднує Ужгород з великими європейськими містами, як-от Братислава, Кошиці, Будапешт і Відень.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Володимир Зеленський подякував залізничникам, які працювали над цим проєктом, і прем’єр-міністрові Словаччини Роберту Фіцо за візит. Також він наголосив, що цей проєкт є спільним з Євросоюзом, і це лише початок.

«Це тільки один з перших наших кроків фактично в інтеграції української залізниці до мережі Євросоюзу. Дякуємо всім, хто працював над цим результатом, над цим проєктом — це спільний проєкт з Євросоюзом», — сказав Зеленський.

Як пояснив президент у дописі в соцмережах, сьогодні відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород — Чоп. Також він додав, що у планах — розбудувати євроколії до Львова. Зараз триває розвиток залізничного сполучення на інших напрямках.

«Це дуже важливо, що під час війни, попри всі виклики, ми робимо проєкти, які обʼєднують», — сказав український президент.

Нагадаємо, в Ужгороді почалася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Це перші їхні переговори після повернення Фіцо з Китаю, де він встиг поспілкуватися з Володимиром Путіним і начебто привіз Зеленському «повідомлення» від російського диктатора.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запевнив, що завжди погоджувався з «формулою Зеленського» та іншими мирними планами для припинення війни в Україні. Водночас він додав, що його країна надто мала, щоб відігравати «вирішальну роль» у гарантіях безпеки.

