ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1038
Час на прочитання
2 хв

Українські потяги тепер з’єднають Ужгород з містами Європи: Зеленський розкрив деталі

В Україні запустять нові сполучення до Європи. Вже відомі перші напрямки.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © скрін з відео

Україна розпочала процес інтеграції своєї залізниці до мереж Євросоюзу. Одним із перших кроків став запуск колії, яка з’єднує Ужгород з великими європейськими містами, як-от Братислава, Кошиці, Будапешт і Відень.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Володимир Зеленський подякував залізничникам, які працювали над цим проєктом, і прем’єр-міністрові Словаччини Роберту Фіцо за візит. Також він наголосив, що цей проєкт є спільним з Євросоюзом, і це лише початок.

«Це тільки один з перших наших кроків фактично в інтеграції української залізниці до мережі Євросоюзу. Дякуємо всім, хто працював над цим результатом, над цим проєктом — це спільний проєкт з Євросоюзом», — сказав Зеленський.

Як пояснив президент у дописі в соцмережах, сьогодні відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород — Чоп. Також він додав, що у планах — розбудувати євроколії до Львова. Зараз триває розвиток залізничного сполучення на інших напрямках.

«Це дуже важливо, що під час війни, попри всі виклики, ми робимо проєкти, які обʼєднують», — сказав український президент.

Нагадаємо, в Ужгороді почалася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Це перші їхні переговори після повернення Фіцо з Китаю, де він встиг поспілкуватися з Володимиром Путіним і начебто привіз Зеленському «повідомлення» від російського диктатора.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запевнив, що завжди погоджувався з «формулою Зеленського» та іншими мирними планами для припинення війни в Україні. Водночас він додав, що його країна надто мала, щоб відігравати «вирішальну роль» у гарантіях безпеки.

«Укрзалізниця» продовжує рухати країну в умовах літнього періоду пасажирських перевезень, але вже починає фіксувати поступове зниження навантаження.

Дата публікації
Кількість переглядів
1038
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie