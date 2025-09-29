Очільник МЗС Андрій Сибіга / © МЗС України

Росія має усвідомлювати, що від сьогодні не буде жодного безпечного місця на їхній території, українська зброя дістане будь-які російські військові об’єкти.

Про це заявив журналістам у кулуарах Варшавського безпекового форуму глава МЗС України Андрій Сибіга, коментуючи слова спецпредставника президента США Кіта Келлога про те, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по Росії.

«Україна захищає свою незалежність, базуючись на праві самозахисту у відповідності до 51-ї статті статуту ООН. І Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця, і що українська зброя й українська армія дістане будь-які військові об’єкти на їхній території. Ми вже довели, що таке міць української зброї», — підкреслив Сибіга.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом 23 вересня його американський колега підтримав право України на удари по енергетиці Росії у відповідь. Глава держави наголосив, що такий підхід має стосуватися і заводів з виробництва дронів або ракетних об’єктів, незважаючи на їхню хорошу захищеність.

Окрім того, Зеленський попередив Росію про удари у відповідь у разі енергетичного терору. З його слів, якщо РФ спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву. Президент заявив, що Кремль має чітко усвідомлювати наслідки своєї агресивної політики.