Українська зброя, ситуація на фронті та доповідь керівника ГУР: Зеленський звернувся до українців

Наша держава продовжує давати гідну відсіч агресору на всіх напрямках.

Український лідер провів чергове засідання Ставки. Фактично, сьогодні усе про ситуацію на фронті.

Про це заявив у своєму зверненні, 1 вересня, президент України Володимир Зеленський.

Про що йшлося

У засіданні взяли участь головнокомандувач ЗСУ та командувачі. Закриту доповідь представив керівник ГУР Кирило Буданов.

За словами лідера, обговорювалася ситуація на сході, на півдні, на лівому березі Херсонщини. Окрему увагу приділили питанню боєприпасів, ракет для ППО, техніки та українського виробництва зброї.

"Багато різних нюансів, багато різних деталей. Ключове – дати нашим воїнам ще більше необхідного для наступальних операцій, для розмінування, для евакуації поранених бійців. Кожен з учасників Ставки чітко розуміє, що повинен робити", – зауважив президент.

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Крім того, була нарада з правоохоронцями. Вони продовжують очищувати державу від тих, хто досі намагається послаблювати Україну зсередини.

"Осінь має бути плідною в цьому питанні – саме для України", – резюмував Володимир Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський відзначив, що війна Росії проти України може закінчитися і 2023 року. Проте є певні умови. Зокрема, мають бути успіхи ЗСУ на фронті.

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