Українське держпідприємство працювало з фірмою, співвласник якої є росіянин і підтримує війну - ЗМІ

Співвласник фірми вважає, що Путін "повернув росіянам відчуття гордості", коли напав на Україну.

Держпідприємство "Документ", яке володіє доступом до персональних даних українських громадян, восени 2022 року уклало договір із юридичною компанією Schmider & Еckstein. Обидва її співзасновники тривалий час працювали у Росії, а один із них є громадянином РФ, який підтримує політику Кремля та війну в Україні.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту Радіо Свобода «Ти як?».

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Журналісти з’ясували, що протягом 20 років Schmider & Еckstein надають послуги клієнтам із Росії, Центральної та Східної Європи. Фірма допомагає відкривати бізнес у Німеччині, а також - у питаннях міграції.

"Співзасновник компанії Карл Екштайн називає Росію своєю "другою батьківщиною" та вказує у біографії на сайті компанії, що співпрацює з Москвою впродовж 40 років. Карл Екштайн також обіймав посаду почесного консула РФ у Швейцарії. Юрист входить до "Міжнародної асоціації друзів Криму" – об’єднання, створеного в окупованому Криму у 2017 році, аби з допомогою так званих агентів впливу легалізовувати анексію українського півострова та адвокатувати зняття санкцій проти РФ", - сказано у розслідуванні.

Медійники встановили, що протягом 20 років Карл Екштайн є громадянином РФ. Очевидно, що Карл Екштайн підтримує вторгнення Путіна до України та вбивства неввиних. Ба більше він вважає, що Путін "повернув росіянам відчуття гордості".

Його партнер - Франк Шмідер, проживає та надає свої послуги у Берліні, але вся його біографія також пов’язана з Росією та партнером по бізнесу, власником російського паспорта Карлом Екштайном.

Журналісти проєкту "Схеми" за допомогою російських реєстрів та баз даних встановили, що щонайменше з 2001 року Шмідер має індивідуальний податковий номер РФ.

Що кажуть у держпідприємстві

У ДП "Документ" відповіли журналістам. Там запевнили, що доступ Schmider & Eckstein був обмежений "даними, які необхідні для представлення інтересів підприємства" чи ведення справ у судах і що, мовляв, ніхто "не мав доступу до Єдиного державного демографічного реєстру чи персональних даних громадян". Втім, юристи Transparency International Ukraine, ознайомившись із довіреністю, зазначають, що повноваження юридичної компанії "є досить обширними".

Нагадаємо, за даними CNN, Росія готувала вбивство директора німецької компанії Rheinmetall, що виробляє зброю для України.

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