Українське місто може зникнути через танення льодовиків: кліматологиня назвала причини

Танення льодовиків / © Getty Images

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Зміни клімату торкнуться й України. Одна з головних загроз — танення льодовиків. Через це рівень Світового океану може сильно зрости. Кліматологиня назвала одне українське місто, яке скоро може зникнути.

Про це пише РБК-Україна.

Загалом вчені прогнозують, що до кінця цього століття рівень океану може піднятися на 45-82 сантиметри. В середньому це 62 сантиметри від початку століття. Це станеться, якщо шкідливих газів у повітрі ставатиме все більше. Чорне море пов’язане з усіма океанами. Тому ці зміни вплинуть і на українські береги. Віра Балабух, кандидатка географічних наук, метеорологиня, розповіла про це РБК-Україна.

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Вона попередила, що підвищення рівня Чорного моря може затопити місто Вилкове. Його ще називають «українською Венецією». Також сильно постраждає Одеса. Багато інших районів на півдні України можуть втратити свої землі. Море розмиватиме береги, і території просто підуть під воду.

Температура теж зростає, але нерівномірно

Разом зі зміною рівня моря зростає і середня температура. У полярних регіонах температура може піднятися аж на 10°C. Це призведе до того, що полярне літо буде майже вдвічі довшим — до 180 днів.

В Україні, за словами Віри Балабух, температура змінюється по-різному. Найбільше потепління спостерігається на північному сході. Це Чернігівська та Сумська області. Там за останні 30 років температура зросла на 1,5°C і більше. В інших частинах країни ці зміни становлять 1-1,2°C.

Ці дані показують, що нам терміново потрібно готуватися до змін клімату. Треба розробляти плани, як захистити наші береги. Адже загроза втратити частину українських земель під водою стає все більш реальною.

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Раніше повідомлялося, протягом найближчого тижня на погоду в Україні впливатимуть хвилі атмосферних фронтів, які принесуть прохолоду та опади. Літнє тепло повернеться лише в неділю, 23 червня.