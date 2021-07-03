Українське судно в Чорному морі подало сигнал лиха: що трапилося

Українське судно в Чорному морі подало сигнал лиха: що трапилося

Зараз його катером буксирують в порт Очакова. З усіма членами екіпажу все добре.

У регіональному управлінні морської охорони Державної прикордонної служби повідомили, що українське риболовецьке судно подало сигнал лиха. У судна відмовив двигун.

Про це повідомив представник управління у суботу, 3 липня, пише РБК-Україна.

"Судно подало сигнал лиха. Зараз його катером буксирують в порт Очакова. З усіма членами екіпажу все добре", - сказав співрозмовник агентства.

Тим часом посольства України в Індії та Сингапурі підтвердили інформацію про загибель українського моряка внаслідок пожежі на судні MSС MESSINA в Індійському океані.

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