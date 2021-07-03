Українське судно в Чорному морі подало сигнал лиха: що трапилося

Зараз його катером буксирують в порт Очакова. З усіма членами екіпажу все добре.
У регіональному управлінні морської охорони Державної прикордонної служби повідомили, що українське риболовецьке судно подало сигнал лиха. У судна відмовив двигун.
Про це повідомив представник управління у суботу, 3 липня, пише РБК-Україна.
"Судно подало сигнал лиха. Зараз його катером буксирують в порт Очакова. З усіма членами екіпажу все добре", - сказав співрозмовник агентства.
Тим часом посольства України в Індії та Сингапурі підтвердили інформацію про загибель українського моряка внаслідок пожежі на судні MSС MESSINA в Індійському океані.