Українське Таро: як карти допомагають збирати кошти для тероборони та мирних жителів Києва

Українське Таро: як карти допомагають збирати кошти для тероборони та мирних жителів Києва

З'явилася українська версія карт Таро.

Українські мисткині Sestry Feldman розповіли в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua про те, як з'явилася ідея намалювати карти Таро, які присвячені українському сьогоденню.

"На другий день війни нас охопив шок, хотіли його зрозуміти через знайому нам візуальну і почали малювати зображення, які потім стали основою для старших арканів", - розповіли дівчата.

Раніше вони уже малювали карти Таро - це була серія у форматі стріт-артів у Києві.

"Друга колода - більш абстрактна, присвячена сновидінням, третя колода про коріння нашої країни. Бажання намалювати колоду з'являється, коли накопичується критична кількість питань і ти не можеш знайти на них відповідей", - переконані сестри.

Вони нестандартно розповіли про свій життєвий та творчий шлях. Мовляв, життєвий досвід більше схожий на шлях первісних людей - малювати навчилися раніше, ніж нормально говорити. Дівчата переїхали до Києва та малювали на вулиці, робили меблі, одяг, тату, кераміку. У 2021 році випустили мультсеріал “Yoyo” - це научено фантазійний серіал про майбутнє з елементами київської культури.

Зауважимо, художниці не вірять у ворожіння на картах Таро, а переконані, що це - скоріше програмування реальності : що уявиш, те й буде. Для них карти Таро - це символи підсвідомості та психологічний розбір. Вдома у них є і карти Таро, і книги про них.

Серед арканів для української колоди є дуже особливі для сестер. Наприклад, "Диявол", який трішки схожий на російського президента Володимира Путіна, ніколи не був настільки реальним як зараз. Серед інший важливих карт - "Дурень", "Смерть" та "Справедливість".

Серед цікавих зображень на картах Таро є, приміром, "Маг", якого в українській колоді карт символізує архистратиг Михаїл, покровитель Києва, "Самітник" - це філософ Григорій Сковорода, "Колісниця" - українські козаки.

"Королева пентаклів" - це княгиня Ольга, а "Король пентаклів" - гетьман Богдан Хмельницький. Знайшлося місце в українських картах і поетесі Лесі Українці у дитинстві з грабельками, і трактору, і гетьману Павлу Скоропадському, і навіть заклеєним скотчем вікнам.

Також можна придбати карту Таро, яка вам сподобалася у високій якості, а всі вторговані кошти підуть

на гуманітарну допомогу територіальної оборони та мирним жителям у Києві.

Ця серія карт Таро намальована у вебформаті на планшеті. А загалом Michelle & Nicol Feldman працюють з акрилом і маслом, а також їм до вподоби колажі, вітражі, тату та анімація.

Вони планують видати цю колоду карт Таро наприкінці літа.

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