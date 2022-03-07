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Українське телебачення доступне у "Дії": як підключитися - покрокова інструкція

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Українське телебачення доступне у "Дії": як підключитися - покрокова інструкція

Незабаром у застосунку з’явиться і контент для малечі!

Тепер українське телебачення доступне у "Дії".

Про це нагадує ЦПД при РНБО України.

Що потрібно зробити для того, щоб дивитися телебачення через "Дію":

  • Оновіть застосунок
  • Перейдіть у розділ “Послуги” 
  • Виберіть Дія TV 
  • Контент відтвориться автоматично

Незабаром у застосунку з’явиться і контент для малечі.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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