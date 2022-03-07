Українське телебачення доступне у "Дії": як підключитися - покрокова інструкція

Українське телебачення доступне у "Дії": як підключитися - покрокова інструкція

Незабаром у застосунку з’явиться і контент для малечі!

Тепер українське телебачення доступне у "Дії".

Про це нагадує ЦПД при РНБО України.

Що потрібно зробити для того, щоб дивитися телебачення через "Дію":

Оновіть застосунок

Перейдіть у розділ “Послуги”

Виберіть Дія TV

Контент відтвориться автоматично

Незабаром у застосунку з’явиться і контент для малечі.