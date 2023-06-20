Українське вино SHABO вперше отримало платинову медаль Decanter World Wine Awards 2023

Вино SHABO Muscat Ottonel Limited Edition Vintage Dessert 2016 набрало 97 балів та отримало платинову медаль на Decanter World Wine Awards — найпрестижнішому у світі винному конкурсі. Це — перша платина для України за всю історію Decanter. Таку винагороду отримують менше 0,68% з 18 250 представлених на конкурсі вин.

Першими для України SHABO принесли дві золоті медалі Decanter до скарбниці міжнародних нагород для українських вин у 2021 році. Золото отримали SHABO Шардоне Grande Reserve 2015 та SHABO Каберне Grande Reserve 2017. Платина цього року — великий крок вперед до світового визнання українських вин.

Майже 20 тисяч вин з 57 країн, 236 міжнародних винних експертів, включаючи 53 «Masters of Wine» та 16 «Master Sommeliers», які приїхали з 30 країн. І всі ці імениті судді, зіркові експерти та талановиті регіональні винні спеціалісти під час сліпих дегустацій оцінювали кожен ковток у келиху.

Золотих медалістів обирають після трьох дегустацій, а платинових — після додаткової дегустації, яку проводять головні члени журі.

Крім того, у цьому році вина SHABO отримали на Decanter 5 срібних та 17 бронзових медалей.

Як каже СЕО компанії SHABO Гіоргі Іукурідзе: «Компанія SHABO рада поповнити скарбничку здобутків українського виноробства першою платиною та представляти Україну і великі українські вина, що далі набувають визнання. Такі нагороди закарбовують місце України на винній мапі світу».