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Українське вино SHABO вперше отримало платинову медаль Decanter World Wine Awards 2023 Реклама

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Українське вино SHABO вперше отримало платинову медаль Decanter World Wine Awards 2023

Новина підготовлена і розміщена на правах реклами.

Вино SHABO Muscat Ottonel Limited Edition Vintage Dessert 2016 набрало 97 балів та отримало платинову медаль на Decanter World Wine Awards — найпрестижнішому у світі винному конкурсі. Це — перша платина для України за всю історію Decanter. Таку винагороду отримують менше 0,68% з 18 250 представлених на конкурсі вин. 

Першими для України SHABO принесли дві золоті медалі Decanter до скарбниці міжнародних нагород для українських вин у 2021 році. Золото отримали SHABO Шардоне Grande Reserve 2015 та SHABO Каберне Grande Reserve 2017. Платина цього року — великий крок вперед до світового визнання українських вин. 

Майже 20 тисяч вин з 57 країн, 236 міжнародних винних експертів, включаючи 53 «Masters of Wine» та 16 «Master Sommeliers», які приїхали з 30 країн. І всі ці імениті судді, зіркові  експерти та талановиті регіональні винні спеціалісти під час сліпих дегустацій оцінювали кожен ковток у келиху. 

Золотих медалістів обирають після трьох дегустацій, а платинових — після додаткової дегустації, яку проводять головні члени журі. 

Крім того, у цьому році вина SHABO отримали на Decanter 5 срібних та 17 бронзових медалей. 

Як каже СЕО компанії SHABO Гіоргі Іукурідзе: «Компанія SHABO рада поповнити скарбничку здобутків українського виноробства першою платиною та представляти Україну і великі українські вина, що далі набувають визнання. Такі нагороди закарбовують місце України на винній мапі світу». 

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Дата публікації
Перегляди
940
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