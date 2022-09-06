"Військово-політичне командування обрало абсолютно правильну тактику": військовий експерт про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Тактика контрнаступу українських армійців є абсолютно правильною.

Про це в ефірі ТСН повідомив військовий експерт Петро Недзельський.

"Ворог перебуває в оточенні. Давайте виходити з цього об'єктивного факту. Що можна зробити, щоб врятувати угруповання з оточення? Треба зробити, щоб воно вийшло - зробити якийсь коридор, але там є природні перепони - заважає річка. До чого вдасться російське командування, щоб уникнути цієї ганьби, військової поразки - можна тільки робити припущення. Наші правильно все роблять - наступають не фронтальними атаками, які можуть призвести до колосальних жертв, а такими локальними поступовими кроками досягають своєї мети - наше військово-політичне командування обрало абсолютно правильну тактику", - сказав Недзельський.

Він додав, що зараз прогнози щодо контрнаступу робити важко.

"Противник загнаний у безвихідь. Цю ситуацію на нашу користь можна використати або швидко, або повільно - довести операцію до стану стратегічної перемоги. Я вважаю що наше командування обрало єдину правильну тактику", - наголосив експерт.

Нагадаємо, що у Мережі святкують "ювілей" втрат російських окупантів.

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