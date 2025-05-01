Українське виробництво крилатих і балістичних ракет: Федоров поділився деталями

Українська крилата ракета

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Сьогодні Україна вже фінансує розробки крилатих і балістичних ракет. Це відбувається у межах державної грантової програми.

Про це в ефірі “Ми Україна” сказав віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

“Грантова програма пройшла шлях трансформації і на сьогодні вона підтримує наші пріоритети, які є у президента, військових, Ставки, Генерального штабу”, — сказав Федоров.

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Він додає, що держава також готує підтримку для виробників вибухових речовин, що є певним викликом.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив успішні випробування нової ракети "Рута".