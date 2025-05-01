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Українське виробництво крилатих і балістичних ракет: Федоров поділився деталями
Держава має підтримати підприємців, щоб вони інвестували у високотехнологічне обладнання й тестування.
Сьогодні Україна вже фінансує розробки крилатих і балістичних ракет. Це відбувається у межах державної грантової програми.
Про це в ефірі “Ми Україна” сказав віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.
“Грантова програма пройшла шлях трансформації і на сьогодні вона підтримує наші пріоритети, які є у президента, військових, Ставки, Генерального штабу”, — сказав Федоров.
Він додає, що держава також готує підтримку для виробників вибухових речовин, що є певним викликом.
Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив успішні випробування нової ракети "Рута".