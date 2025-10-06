"Українське життя для них – мішень": Зеленський прокоментував удар окупантів по пологовому в Сумах

Володимир Зеленський / © Associated Press

Українське життя для російських окупантів — мішень.

Так президент України Володимир Зеленський прокоментував удар ворога по пологовому в Сумах під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом 6 жовтня.

Зеленський підкреслив, що це один з багатьох ударів, які Росія завдає щоденно по українських містах та селах.

«Росіяни навіть не намагаються приховати, що українське життя для них — це мішень», — сказав він.

Зеленський повідомив, що під час удару безпілотника по будівлі пологового будинку, люди, на щастя, були в укритті. Це персонал 35 жінок та 11 діточок. Цього разу обійшлося без постраждалих.

«І це один з багатьох ударів, які Росія завдає щоденно по наших містах, по наших селах. Росіяни навіть не намагаються приховати, що все українське життя для них — це мішень. І дрони ці їхні, авіабомби, ракети, вони запускають хоч і за наказом», — наголосив президент.

Нагадаємо, раніше 6 жовтня російська армія прицільно атакувала дроном 3-й пологовий будинок у Сумах. На момент удару в медзакладі перебувало 166 людей (зокрема 11 дітей, 35 пацієнток та 120 працівників). Всім вдалося спуститися до укриття.