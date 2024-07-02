Українські аеродроми вже потерпають від російського полювання на F-16 — Reuters

У невеликому місті Старокостянтинів на заході України розташована стратегічно важлива авіабаза, яка стала частою мішенню російських атак на тлі очікування F-16.

Старокостянтинів, невелике місто на заході України, опинилося в епіцентрі повітряної війни між Україною та Росією. Місто, де розташована важлива авіабаза, стало частою мішенню російських атак, особливо напередодні очікуваного прибуття американських винищувачів F-16.

Про це пише Reuters.

27 червня 2024 року Старокостянтинів знову зазнав російського нападу. Українська протиповітряна оборона відбила атаку, але цей інцидент нагадав про постійну загрозу, з якою стикається місто та його 30 000 мешканців.

Авіабаза Старокостянтинова є ключовим об'єктом для українських Повітряних сил і, як очікується, може стати одним із місць базування нових F-16. Очікується, що перші літаки прибудуть цього місяця, і Україна сподівається, що вони посилять сили, які намагаються відбити російський наступ уздовж лінії фронту, під час якого на українців летять нищівні плануючі бомби, які F-16 потенційно можуть збивати.

Офіційні особи не розкривають, де базуватимуться F-16, але Москва заявила після удару по Старокостянтинову минулого четверга, що вона націлилася на аеродроми, на яких, на її думку, вони будуть розміщені.

Місцеві жителі навчилися жити в умовах постійної небезпеки. "Коротше, тут "весело" жити", - іронічно зауважив міський чиновник і місцевий культуролог Василь Муляр. Попри регулярні атаки, життя в місті продовжується: проводяться дорожні роботи, люди відпочивають на місцевому пляжі.

Представник українських ВПС заявив, що удари викликають "певні труднощі", але не завадять доставці F-16 або їх використанню в боях.

Крім того, Міноборони Росії заявило, що знищило п'ять українських винищувачів СУ-27 на аеродромі Миргород у Полтавській області. Україна назвала цю заяву перебільшеною.

Військові аналітики сказали, що росіяни, ймовірно, націлилися на інфраструктуру авіабази, таку як злітно-посадкові смуги та складські приміщення, щоб ускладнити підйом F-16 у повітря, а коли вони прибудуть — поцілити по самих західних літаках.

За словами Джастіна Бронка з Королівського інституту об’єднаних збройних сил, українські військові, яким не вистачає боєприпасів протиповітряної оборони, також, ймовірно, будуть змушені переміщати цінні літаки навколо аеродромів.

"Будь-яке наземне покриття протиповітряної оборони має бути щільним, якщо росіяни планують випускати багато ракет по одній цілі", — сказав він.

Нагадаємо, Росія вдарила ракетою "Іскандер" по аеродрому "Миргород", де базуються українські військові літаки. За інформацією видання Forbes, внаслідок удару було знищено два літаки Су-27.

F-16 допоможуть! Удари по території РФ лише посилюватимуться!

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