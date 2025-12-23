Українські АЕС через удари РФ знизили генерацію: в Міненерго заявили про порушення ядерної безпеки

АЕС / © Associated Press

Українські АЕС вимушено знизили потужність своєї генерації. Енергетики працюють, щоб відновити мережі.

Про це повідомляє Міненерго.

«Збільшення потужності АЕС до номінальних значень відбуватиметься поступово, як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворогом мережі», — сказав Некрасов.

Він наголошує: це грубе порушення Росією міжнародних вимог щодо ядерної безпеки. Росіяни гатять по критичній інфраструктурі, яка забезпечує живлення та видачу потужностей АЕС. І на це мають звернути увагу світова спільнота.

«Російську політику енергетичного терору потрібно зупинити», — наголосив він.

За даними відомства, у 8 областях є знеструмлені споживачі.

Як стало відомо раніше, без електрики перебувають мешканці у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також є знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Раніше стало відомо, що в Україні застосовані аварійні відключення через наслідки атаки РФ.