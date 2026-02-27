Українські АЕС зменшили вимушено генерацію: Шмигаль назвав причину

Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури України відбулося аварійне відключення кількох високовольтних ліній електропередачі.

Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками засідання Енергетичного штабу.

Через пошкодження мереж було скориговано роботу енергосистеми та тимчасово зменшено навантаження на атомну генерацію. Фахівці ухвалили рішення знизити потужність атомних електростанцій для балансування виробництва та споживання електроенергії.

«На жаль, внаслідок обстрілів сьогодні мали аварійне відключення декількох високовольтних ліній. Для балансування системи довелося вимушено зменшити потужність атомної генерації», — повідомив Денис Шмигаль.

Крім того, НЕК «Укренерго» запровадила додаткові графіки обмежень у частині енергосистеми, де зберігається дефіцит потужності. Такі заходи застосовують, щоб не допустити перевантаження мереж.

Також міністр зазначив, що Україна продовжує перемовини з європейськими партнерами щодо посилення енергетичної стійкості. Цього тижня українські фахівці перебувають із візитами у Словаччині, Австрії та Хорватії. Вони перевіряють можливість отримання обладнання з теплових електроцентралей, які вже виведені з експлуатації.

Найближчим часом очікується надходження понад 23 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики. Кошти планують спрямувати на відновлення пошкоджених об’єктів і посилення захисту інфраструктури.

В уряді наголосили, що енергетики працюють у посиленому режимі, аби мінімізувати наслідки атак та забезпечити стабільне електропостачання споживачів.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк порахував, що на відновлення української енергетики потрібно 90,6 млрд доларів.

Ми раніше інформували, що після чергового російського обстрілу у низці областей України вимушено застосовані аварійні відключення світла.