Українські артилеристи показали, як знищили дві ворожі 152-мм самохідні гаубиці: фото, відео

Артилеристи ДШВ та СВ ЗС України знищили дві ворожі 152-мм самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С".

Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмувих військ ЗСУ.

"Так, на відео зафіксовано, як захисники України знищили дві одиниці 152-мм дивізійні самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С". Полювання за пріоритетними цілями противника триває. Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищуємо ворогів України", - йдеться у повідомленні.

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