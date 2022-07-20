Українські артилеристи показали, як знищили дві ворожі 152-мм самохідні гаубиці: фото, відео

Воїни артилерійських підрозділів Десантно-штурмових військ та Сухопутних Збройних Сил України спільно продовжують знищувати російських окупантів.
Артилеристи ДШВ та СВ ЗС України знищили дві ворожі 152-мм самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С".
Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмувих військ ЗСУ.
"Так, на відео зафіксовано, як захисники України знищили дві одиниці 152-мм дивізійні самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С". Полювання за пріоритетними цілями противника триває. Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищуємо ворогів України", - йдеться у повідомленні.
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