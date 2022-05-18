Українські артилеристи знищили командний пункт російських морпіхів на Донеччині

ЗСУ знищили командний пункт однєї з бригад морської піхоти.

В результаті багато загиблих і поранених.

Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.

"В результаті артилерійського удару підрозділами ВС України в Донецькій області був знищений командний пункт 810-ї окремої бригади морської пехоти (в/ч 13140, Севастополь) Черноморського флоту", - повідомляє Цимбалюк.

Зараз, за його інформацією, відомо про 3 загиблих і більше 14 поранених офіцерів командного складу бригади, зокрема:

ВРІО командира 810 обр МП полковник Ян Суханов - тяжко поранений;

начальник зв'язку 810 обр МП капітан Андрій Бушмін – тяжко поранений;

командир 542 десантно-штурмового батальйону підполковник Олексій Теремков – тяжко поранений;

ВРІО командира 382 окремого батальйону МП майора Леоніда Смирнова – важко поранено;

командир гаубичної самохідної артилерійської батареї 546 огсадн капітан Віктор Єршов - важко поранений (відірвана рука).

Нагадаємо, що після численних втрат серед особового складу на території України військовослужбовці 24-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 55433, Шилово, Новосибірська область, РФ) масово відмовляються від участі у “спеціальній військовій операції” та пишуть рапорти на звільнення.

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