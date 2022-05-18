Українські артилеристи знищили командний пункт російських морпіхів на Донеччині

ЗСУ знищили командний пункт однєї з бригад морської піхоти.
В результаті багато загиблих і поранених.
Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.
"В результаті артилерійського удару підрозділами ВС України в Донецькій області був знищений командний пункт 810-ї окремої бригади морської пехоти (в/ч 13140, Севастополь) Черноморського флоту", - повідомляє Цимбалюк.
Зараз, за його інформацією, відомо про 3 загиблих і більше 14 поранених офіцерів командного складу бригади, зокрема:
- ВРІО командира 810 обр МП полковник Ян Суханов - тяжко поранений;
- начальник зв'язку 810 обр МП капітан Андрій Бушмін – тяжко поранений;
- командир 542 десантно-штурмового батальйону підполковник Олексій Теремков – тяжко поранений;
- ВРІО командира 382 окремого батальйону МП майора Леоніда Смирнова – важко поранено;
- командир гаубичної самохідної артилерійської батареї 546 огсадн капітан Віктор Єршов - важко поранений (відірвана рука).
Нагадаємо, що після численних втрат серед особового складу на території України військовослужбовці 24-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 55433, Шилово, Новосибірська область, РФ) масово відмовляються від участі у “спеціальній військовій операції” та пишуть рапорти на звільнення.
Читайте також:
- Не тільки пральні машини і собачі будки: окупанти тягнуть з України в Росію зброю "для особистих цілей"
- В РФ рота солдат на чолі з командиром відмовилася їхати до України - Цимбалюк
- Більшість без рук і ніг: до Калінінградської області з України звозять загиблих та поранених окупантів
- "Поранений солдат найімовірніше буде мертвим": в окупантів РФ проблеми з медиками на передовій
- Росія стягує до України війська з Сирії: десантники завзяття командирів не підтримують і пишуть рапорти на звільнення
- "Наших стільки вбитих, що я з рахунку збився": військові найманці з Кавказу відмовляються воювати в Україні