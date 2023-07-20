Українські атомники відмовляються виконувати наказ окупантів: яка ситуація на ЗАЕС

Наші фахівці не готові до будь-якої співпраці з окупантами.

Так званий "гендиректор" Запорізької АЕС Юрій Чернічук, якого призначили росіяни, намагається змусити українських співробітників станції підписати контракти з Росатомом, щоб запустити четвертий енергоблок. Однак вони відповідають чітко – "ні".

Про це повідомляє Енергоатом.

Ворог тисне на людей

Персонал станції категорично відмовляється виконувати злочинний наказ. Річ у тім, що це є прямим порушенням ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України (ДІЯРУ).

Впродовж останнього тижня через постійний фізичний та психологічний тиск окупантів близько 30 осіб ліцензованого персоналу ЗАЕС залишили Енергодар. Їм вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію. Натомість оперативний персонал, завезений з Росії, є абсолютно некомпетентним та не має відповідного досвіду.

Окупаційна влада викручується, як може. Так, Чернічук намагається долучити до роботи станції тих українських працівників, які ще раніше відмовились підписати фейкові контракти з Росатомом. Цим людям заблокували доступ на станцію.

"Відповідальний український персонал усвідомлює, що порушення умов ліцензії ДІЯРУ призведе до втрати персональних ліцензій після деокупації ЗАЕС", – підкреслили в Енергоатомі.

Українських атомників закликали й надалі не виконувати злочинних наказів окупаційного керівництва станції. Рішення нелегітимних керівників можуть призвести до порушення норм ядерної та радіаційної безпеки станції.

Раніше зазначалося, що росіяни мінують Запорізьку АЕС. Наразі контроль радіаційного стану на майданчику ЗАЕС здійснюється завдяки давачам радіаційного моніторингу, які розташовані на правому березі Дніпра – за п'ять кілометрів від станції.

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