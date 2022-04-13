Українські АЗС отримали нову граничну вартість пального: якою повинна бути максимальна ціна на бензин та дизель

Українські АЗС отримали нову граничну вартість пального: якою повинна бути максимальна ціна на бензин та дизель

Заправитися може стати трохи дорожче.

Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 29,32 гривні за літр, для дизельного пального - 32,65 гривень за літр. Тобто, порівняно із кінцем березня середню вартість бензину збільшено на 0,34 грн/літр, на ДП – на 0,22 грн/літр.

Таким чином, із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,87 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 37,65 грн/л.

Зазначимо, востаннє ці дані оновлювалися наприкінці березня.

Додамо, що Кабмін вніс зміни до формули розрахунку середньої ціни. Зокрема, до неї були включені логістичні та інші витрати мереж АЗС в розмірі 27 дол./т або плюс 66 коп./л (з ПДВ) до вартості бензину і 73 коп./л (з ПДВ) - до ДП. Зокрема, були ухвалені зміни урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр). Від кінця лютого 2022 року їх знижено до 5 грн/літр та 4,55 грн/літр, відповідно.