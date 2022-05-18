Українські АЗС змінили ціни на автогаз: за скільки тепер ним можна заправитися

Українські АЗС змінили ціни на автогаз: за скільки тепер ним можна заправитися

Він, як і бензин із дизелем, надалі продовжує дорожчати.

Так, середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла в період від 17 до 18 травня на 1,15 – до 36,39 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Читайте також: Експерт розповів, коли в Україні покращиться ситуація з наявністю пального та що буде з цінами

Зазначається, що на 0,5-3 грн/л збільшила ціни частина консолідованої мережі "Привату". На станціях "Авіас" автогаз коштує 36,37 грн/л, "Укрнафти" – 33,88 грн/л. На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 1 і 2 грн/л, до 36,99 і 37,98 грн/л відповідно.

На станціях "Укргазвидобування" ціна виросла на 3 грн - до 42 грн/л.

Крім того, за вказанний період на 0,5-2 грн/л здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG та інших.

Фото: enkorr.ua

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.