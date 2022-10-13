Українські бджоли проти російських окупантів: рій завадив вибуху гранат, закладених у вулик на Київщині

Російські окупанти замінували вулик на Київщині. Власник вулика виявив у ньому розтяжку з двома гранатами.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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До поліції надійшло повідомлення від 53-річного жителя селища Немішаєве. Чоловік приїхав на пасіку у село Бабинці. Під час перевірки вуликів в одному з них він виявив розтяжку з двома гранатами "Ф-1" та "РГД-5".

"Вибухові пристрої були примотані один до одного скотчем всередині вулика, чеки окупанти замінили на англійські шпильки, і капроновою ниткою з’єднали гранати та кришку вулика. На щастя, вибухівка не здетонувала", - розповіли у поліції..

Росіяни сподівалися, що після відкриття кришки вулика гранати вибухнуть, але за кілька місяців, які пройшли з часу окупації, бджоли встигли заліпити запалювачі гранат воском і медом, і булавки не вискочили.

"Вибухотехніки Київщини спільно із саперами Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 знешкодили пастку. За фактом порушення законів та звичаїв війни поліцейські Бучанщини розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 438 ККУ)", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що на тернопівльщині під час відкачування меду помер чоловік. Його покусали бджоли. Після цього йому стало зле. Медики "швидкої", які прибули на виклик, констатували смерть чоловіка.

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