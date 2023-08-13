Українські безпілотники атакували логістичну базу російських військ в Криму - ЗМІ

В ніч проти суботи, 12 серпня 2023 року 17 українських безпілотників атакували логістичну базу російських військ неподалік Євпаторії в окупованому Криму.

За попередніми даними, десятки окупантів було вбито або поранено через атаку у Криму.

Про це інформують джерела "Української правди" в СБУ, яка й організувала атаку

Джерела ЗМІ повідомили деталі нічної атаки безпілотників на окупований Крим.

За їхніми даними, 17 дронів атакували логістичну базу російських військ неподалік Євпаторії.

Військова контррозвідка СБУ відпрацювала по наметовому містечку окупантів, стоянкам автомобільної техніки та паливозаправникам.

«Масштаб пошкоджень уточнюється. За попередніми даними, мова йде про десятки вбитих і поранених окупантів та безліч пошкодженої техніки», - йдеться у повідомленні ЗМІ.

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Нагадаємо, під ранок 12 серпня пропагандистські рос"ЗМІ" повідомили, що ЗС Росії нібито сьогодні вночі відбили атаки 20 "українських безпілотників" на Крим, постраждалих та руйнувань немає

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