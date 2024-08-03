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Українські безпілотники потужно вдарили по нафтобазі "Губкінська" - джерела ТСН

Українські безпілотники потужно вдарили по нафтобазі "Губкінська" - джерела ТСН

Російські пожежники. / Фото: Associated Press

Виникла сильна пожежа.

Минулої ночі українські безпілотники вдарили по нафтобазі "Губкінська" в Бєлгородській області РФ. В регіоні пролунала серія сильних вибухів. 

Про це повідомили джерела ТСН.ua у спецслужбах.

За даними джерел, дрони СБУ уразили нафтобазу. Тим часом росіяни в соцмережах повідомляли про серію вибухів та займання на її території, а також про роботу систем ППО країни-агресорки. 

Зауважимо, що губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков повідомляв про атаку на нафтобазу. З його слів, сталося займання одного з резервуарів, але пожежники нібито оперативно ліквідували вогонь. Постраждалих немає, наголосив він. 

Нагадаємо, український Генштаб повідомив про "бавовну" в Росії, яка сталася цієї ночі. Зокрема, українські Сили оборони завдали удару по російському аеродрому Морозовськ, що в Ростовській області.

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