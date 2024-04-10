Українські бійці ліквідували російського пропагандиста під Кремінною: деталі

Вочевидь, репортер ну дуже хотів потрапити на "концерт до Кобзона", якщо вже припхався на територію України.

ЗСУ ліквідували чергового російського пропагандиста. Так, під Кремінною знищено майора пресслужби Міноборони РФ Євгена Половодова.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Ліквідований російський пропагандист

Скорбота росіян за пропагандистом

Раніше російський військовий відправив "на дембель" свого недбалого товариша по службі. Окупант під час стрілянини з РПГ у бік українських позицій "майстерно" вразив свого побратима реактивним струменем порохових газів через сопло гранатомета.

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