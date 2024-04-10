Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Українські бійці ліквідували російського пропагандиста під Кремінною: деталі

Українські бійці ліквідували російського пропагандиста під Кремінною: деталі

Дата публікації
Перегляди
2259
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Українські бійці ліквідували російського пропагандиста під Кремінною: деталі

Російський військовий / X (Twitter)

Вочевидь, репортер ну дуже хотів потрапити на "концерт до Кобзона", якщо вже припхався на територію України.

ЗСУ ліквідували чергового російського пропагандиста. Так, під Кремінною знищено майора пресслужби Міноборони РФ Євгена Половодова.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Ліквідований російський пропагандист / ©
Ліквідований російський пропагандист
Скорбота росіян за пропагандистом / ©
Скорбота росіян за пропагандистом

Раніше російський військовий відправив "на дембель" свого недбалого товариша по службі. Окупант під час стрілянини з РПГ у бік українських позицій "майстерно" вразив свого побратима реактивним струменем порохових газів через сопло гранатомета.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація