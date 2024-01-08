Українські бійці показали один із найвидовищніших ударів по ворожій техніці (відео)

Ворожа техніка дуже яскраво й невідворотно палає в Україні.

Так, російський танк на лівому березі Херсонщини був повністю забитий боєкомплектом. Оператори підрозділу БпЛА "ГРИФОН" 501-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ свій шанс не прогавили, завдавши потужного удару по противнику.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Українські бійці показали один із найвидовищніших ударів по ворожій техніці

"Мабуть, один із найбільш видовищних вибухів ворожої техніки з початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ! Краса!", – зазначив журналіст.

Раніше ССО відзвітували про знищені ворожі ЗРК "Бук" на Донецькому напрямку.

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