Українські бійці показали один із найвидовищніших ударів по ворожій техніці (відео)

Ворожа техніка дуже яскраво й невідворотно палає в Україні.
Так, російський танк на лівому березі Херсонщини був повністю забитий боєкомплектом. Оператори підрозділу БпЛА "ГРИФОН" 501-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ свій шанс не прогавили, завдавши потужного удару по противнику.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
"Мабуть, один із найбільш видовищних вибухів ворожої техніки з початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ! Краса!", – зазначив журналіст.
Раніше ССО відзвітували про знищені ворожі ЗРК "Бук" на Донецькому напрямку.
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