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Українські бійці показали перші кадри зачистки Красногорівки (відео)

Українські бійці показали перші кадри зачистки Красногорівки (відео)

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Українські бійці показали перші кадри зачистки Красногорівки (відео)

Красногорівка

Окупанти відчайдушно чіплялися за кожен будинок.

У ЗСУ показали перші кадри зачистки населеного пункту від росіян. Завдання виконали бійці 3-ї роти 1-го штурмового батальйону та бійцями 1-ї роти 2-го штурмового батальйону бригади.

Відео показала 3-тя окрема штурмова бригада.

ЗСУ показали перші кадри зачистки Красногорівки

ЗСУ показали перші кадри зачистки Красногорівки

"Минаючи мінні загородження, підрозділи бригади зайшли до міста на броні та розпочали просування вулицями. Ворог не збирався відходити й чіплявся за кожен будинок. Росіян із них вибивали силою, набоями та гранатами", – зауважили у бригаді.

Як результат – відбите у ворога місто. Втрати противника склали понад 100 знищених солдатів. 

Нагадаємо, Третя штурмова вибила окупантів з Красногорівки.

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