Українські бійці показали перші кадри зачистки Красногорівки (відео)

Окупанти відчайдушно чіплялися за кожен будинок.

У ЗСУ показали перші кадри зачистки населеного пункту від росіян. Завдання виконали бійці 3-ї роти 1-го штурмового батальйону та бійцями 1-ї роти 2-го штурмового батальйону бригади.

Відео показала 3-тя окрема штурмова бригада.

ЗСУ показали перші кадри зачистки Красногорівки

"Минаючи мінні загородження, підрозділи бригади зайшли до міста на броні та розпочали просування вулицями. Ворог не збирався відходити й чіплявся за кожен будинок. Росіян із них вибивали силою, набоями та гранатами", – зауважили у бригаді.

Як результат – відбите у ворога місто. Втрати противника склали понад 100 знищених солдатів.

Нагадаємо, Третя штурмова вибила окупантів з Красногорівки.

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