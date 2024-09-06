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Українські бійці показали, як щедро поливають позиції росіян вогнем (відео)

Українські бійці показали, як щедро поливають позиції росіян вогнем (відео)

ЗСУ поливають вогнем позиції армії РФ

Ворогу дуже “гаряче” на фронті в Україні.

Так, ЗСУ показали, як поливають противника розпеченою металевою стружкою та оголюють позиції росіян на Запорізькому, Харківському, Донецькому напрямках. Зокрема, яскраві кадри показали воїни підрозділу "Khorne Group" 116-ї окремої механізованої бригади та пілоти 93-ї окремої механізованої "Холодний Яр".

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Українські бійці щедро поливають позиції росіян вогнем

Українські бійці щедро поливають позиції росіян вогнем

Раніше наші воїни під обстрілом затрофеїли черговий російський танк. Завдання виконали бійці 15-ї бригади Національної гвардії "Кара-Даг"на Покровському напрямку.

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