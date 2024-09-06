Українські бійці показали, як щедро поливають позиції росіян вогнем (відео)

Ворогу дуже “гаряче” на фронті в Україні.

Так, ЗСУ показали, як поливають противника розпеченою металевою стружкою та оголюють позиції росіян на Запорізькому, Харківському, Донецькому напрямках. Зокрема, яскраві кадри показали воїни підрозділу "Khorne Group" 116-ї окремої механізованої бригади та пілоти 93-ї окремої механізованої "Холодний Яр".

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Українські бійці щедро поливають позиції росіян вогнем

Раніше наші воїни під обстрілом затрофеїли черговий російський танк. Завдання виконали бійці 15-ї бригади Національної гвардії "Кара-Даг"на Покровському напрямку.

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