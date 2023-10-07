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Українські бійці показали, як облаштовують вогневі позиції на Донеччині – фото

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Українські бійці показали, як облаштовують вогневі позиції на Донеччині – фото

Українські бійці на Донеччині / Фото з телеграм-каналу "АЗОВ"

Кожна місцевість вимагає особливого підходу до облаштування вогневих позицій залежно від особливостей грунту та рельєфу.

Так, піщаний грунт в лісах Донеччини визначає свої правила обладнання інженерних споруд. Відсутність можливості якісного маскування під час ведення бойових дій у хвойних лісах змушує заглиблювати вогневі позиції в землю, а сипучість піщаних грунтів вимагає створювати додаткове укріплення.

Про це розповідає "АЗОВ".

Українські бійці на Донеччині / Фото з телеграм-каналу
Українські бійці на Донеччині / Фото з телеграм-каналу "АЗОВ"
Українські бійці на Донеччині / Фото з телеграм-каналу
Українські бійці на Донеччині / Фото з телеграм-каналу "АЗОВ"

"На фото розрахунок 120-мм міномета працює із заглибленої позиції. Із кожним виритим сантиметром бійці збільшують шанси зберегти своє озброєння та здоровʼя особового складу", – зауважують захисники.

Українські бійці на Донеччині / Фото з телеграм-каналу
Українські бійці на Донеччині / Фото з телеграм-каналу "АЗОВ"
Українські бійці на Донеччині / Фото з телеграм-каналу
Українські бійці на Донеччині / Фото з телеграм-каналу "АЗОВ"

Зауважимо, українські військові одного з механізованих батальйонів 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго уразили вогневу позицію ворога у Донецькій області. 

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Дата публікації
Перегляди
1286
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