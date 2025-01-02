Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські бійці вдарили по об'єкту окупантів на Курщині: що відомо про втрати РФ (відео)

Українські бійці вдарили по об'єкту окупантів на Курщині: що відомо про втрати РФ (відео)

Армія РФ / Фото: Associated Press

Це був доволі успішний удар.

ЗСУ, ймовірно, вдарили по місцю дислокації окупантів на Курщині. Є втрати у живій силі ворога.

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко.

Українські бійці завдали удару по об'єкту окупантів на Курщині

Українські бійці завдали удару по об'єкту окупантів на Курщині

Деталі

За даними ЗМІ, ракета влучила у будинок культури у селі Іванівське, який використовували ворожі збройні сили. На кадрах видно припарковані поруч військові автівки з символікою окупантів.

Як зауважив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, значних втрат зазнала 810-та бригада РФ.

Нагадаємо, за грудень 2024 року на фронті було ліквідовано майже 50 тисяч російських окупантів. Це рекордний місяць за рік щодо знищення ворожих сил.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація