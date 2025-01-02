Українські бійці вдарили по об'єкту окупантів на Курщині: що відомо про втрати РФ (відео)

Це був доволі успішний удар.
ЗСУ, ймовірно, вдарили по місцю дислокації окупантів на Курщині. Є втрати у живій силі ворога.
Про це повідомив активіст Сергій Стерненко.
Деталі
За даними ЗМІ, ракета влучила у будинок культури у селі Іванівське, який використовували ворожі збройні сили. На кадрах видно припарковані поруч військові автівки з символікою окупантів.
Як зауважив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, значних втрат зазнала 810-та бригада РФ.
Нагадаємо, за грудень 2024 року на фронті було ліквідовано майже 50 тисяч російських окупантів. Це рекордний місяць за рік щодо знищення ворожих сил.
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