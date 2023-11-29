Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські бійці вразили російський ЗРК "Тор" на Запорізькому напрямку (відео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
365
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські бійці вразили російський ЗРК "Тор" на Запорізькому напрямку (відео)

Ураження ворожого ЗРК "Тор" / Скриншот

Ворог продовжує зазнавати втрат.

Наші бійці завдали удару по ворожій техніці. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс армії РФ під назвою "Тор".

Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Українські бійці вразили російський ЗРК "Тор" на Запорізькому напрямку

Українські бійці вразили російський ЗРК "Тор" на Запорізькому напрямку

Деталі

Артилеристам ЗСУ вдалося уразити російський зенітно-ракетний комплекс "Тор" на Запорізькому напрямку. Як відомо, ця техніка є дуже дорогою. Завдання виконали бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Напередодні бійці ССО на Півдні скоригували вогонь HIMARS по ворожій командно-штабній машині. Вона повністю знищена.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
365
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація