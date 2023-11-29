Українські бійці вразили російський ЗРК "Тор" на Запорізькому напрямку (відео)

Наші бійці завдали удару по ворожій техніці. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс армії РФ під назвою "Тор".

Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Українські бійці вразили російський ЗРК "Тор" на Запорізькому напрямку

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Артилеристам ЗСУ вдалося уразити російський зенітно-ракетний комплекс "Тор" на Запорізькому напрямку. Як відомо, ця техніка є дуже дорогою. Завдання виконали бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Напередодні бійці ССО на Півдні скоригували вогонь HIMARS по ворожій командно-штабній машині. Вона повністю знищена.

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