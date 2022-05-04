Українські бійці знищили 24,5 тис. російських окупантів та понад 80 ворожих ППО: Генштаб оновив дані

Станом на сьогодні, 4 травня, загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів від повномасштабного вторгнення до Укриїни становлять 24 500 осіб. За добу українські захисники ліквідували 300 російських окупантів.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також загарбники втратили:

танків — 1077 (+15) од;

бойових броньованих машин — 2610 (+43) од;

артилерійських систем — 491 (+16) од;

систем ракетно-залпового вогню — 163 (+1) од;

засоби ППО — 81 (+1) од;

літаків — 194 (+0) од;

гелікоптерів — 155 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 1867 (+24) од;

кораблі /катери — 10 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 303 (+12);

спеціальна техніка — 38 (+0);

крилаті ракети — 87 (+3).

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по мирних містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 70-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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