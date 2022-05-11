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Українські бійці знищили 26350 російських військових і 160 вертольотів: оновлені дані про втрати РФ

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Українські бійці знищили 26350 російських військових і 160 вертольотів: оновлені дані про втрати РФ

Фото: Associated Press

Станом на 11 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 26350 осіб. Дані уточнюються.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 11.05 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 26350 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1187 (+17) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 2856 (+48) од;
  • артилерійських систем – 528 (+9) од;
  • РСЗВ - 185 (+0) од;
  • засоби ППО - 87 (+0) од;
  • літаків – 199 (+0) од;
  • гелікоптерів – 160 (+2) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10);
  • крилаті ракети - 94 (+0);
  • кораблі /катери / - 12 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од;
  • спеціальна техніка - 41 (+0).

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 77-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі. 

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