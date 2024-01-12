Українські бійці знищили підрозділ окупантів на Запорізькому напрямку (відео)

Росіяни намагалися захопити позиції ЗСУ поблизу населеного пункту Приютне на Запоріжжі. Нашим захисникам вдалося відбити ворожу атаку.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали кадри знищення чергового підрозділу окупантів на Запорізькому напрямку

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Як пише журналіст, три штурмові групи по шість осіб зі складу 218-го танкового полку 127-ї мотострілецької дивізії робили спробу захоплення позицій наших військових. На щастя, нічого у них не вийшло. Так, завдяки злагодженим діям 127-ої бригади ТрО атаку було відбито, позиції вдалося утримати.

Переважну більшість російських окупантів було ліквідовано, інша частина, яка вижила, добровільно здалася у полон.

Цікава деталі: усі бійці – колишні в'язні, завербовані МО РФ.

Раніше ЗСУ показали яскраву добірку кадрів ліквідації особового складу противника у бліндажах та окопах за допомогою скидів із дронів. Це робота бійців 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" у взаємодії із загоном Центру спеціального призначення "Омега".

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