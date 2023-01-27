Українські бійці знищили склад із боєкомплектом росіян під Бахмутом: відео

Нацгвардійці та артилеристи знищили ворожий склад з боєприпасами на Донеччині.

Українські захисники знищили склад із боєкомплектом окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомили у МВС України.

"На Бахмутському напрямку 3 бригада оперативного призначення НГУ спільно з 44-ою окремою артилерійською бригадою ЗСУ виявили та знищили склад БК противника", - йдеться у повідомленні.



На складу були протитанкові міни, постріли до ПТУР, РПГ та боєприпаси для стрілкового озброєння.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби українські захисники відбили атаки біля Бахмута і Мар’їнки, уразили пункти управління і позиції ворога.

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