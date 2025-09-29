- Дата публікації
Українські бійці FPV-дроном знищили російський гелікоптер Мі-8 — яскраві кадри
Російський гелікоптер після удару БпЛА зайнявся та «пішов» донизу.
Українські бійці знищили черговий гелікоптер Мі-8 РФ. Вражає, що це вдалося зробити FPV-дроном.
Про це повідомляє Командувач СБС «Мадяр».
Завдання виконали пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем.
«Гелікоптер Мі-28 дроном фпв ЗНИЩИЛИ пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем», — написав він.
Нагадаємо, воїни ГУР МО нещодавно завдали ударів по військових об’єктах РФ у Криму. Було уражено два ворожі вертольоти Мі-8.
Поставлене завдання реалізував спецпідрозділ ГУР «Примари». Так, бійці дронами вдарили по російській авіабазі в окупованому Гвардійському, що неподалік від Сімферополя. Внаслідок атаки успішно уражені два російські вертольоти Мі-8.
Вартість повітряних суден, виведених з ладу ворожих, становить від 20 до 30 млн дол.