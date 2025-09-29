Українські бійці FPV-дроном знищили російський гелікоптер Мі-8 — яскраві кадри

Реклама

Українські бійці знищили черговий гелікоптер Мі-8 РФ. Вражає, що це вдалося зробити FPV-дроном.

Про це повідомляє Командувач СБС «Мадяр».

29.09.25

Завдання виконали пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем.

«Гелікоптер Мі-28 дроном фпв ЗНИЩИЛИ пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем», — написав він.

Нагадаємо, воїни ГУР МО нещодавно завдали ударів по військових об’єктах РФ у Криму. Було уражено два ворожі вертольоти Мі-8.

Поставлене завдання реалізував спецпідрозділ ГУР «Примари». Так, бійці дронами вдарили по російській авіабазі в окупованому Гвардійському, що неподалік від Сімферополя. Внаслідок атаки успішно уражені два російські вертольоти Мі-8.

Вартість повітряних суден, виведених з ладу ворожих, становить від 20 до 30 млн дол.