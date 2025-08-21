ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
468
Час на прочитання
2 хв

Українські бійці можуть залишитися без даних аеророзвідки — офіцер ЗСУ

На всій лінії фронту противник розгортає ешелоновану лінію FPV-перехоплювачів проти українських дронів-розвідників.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Оператор дрона

Оператор дрона

Російські окупанти знайшли спосіб не пропускати дрони української аеророзвідки вглиб своїх позицій. У найближчі місяці бійцям ЗСУ доведеться воювати «наосліп».

Таке попередження зробив офіцер ЗСУ Серафим Гордієнко у своїй колонці для видання «Фокус».

За його словами, на всій лінії фронту противник розгортає ешелоновану лінію FPV-перехоплювачів, створюючи так звані «кіллзони», які деколи доходять до 15-20 км вглиб противника.

«Всі розвідувальні борти, які намагаються літати там вдень — із великою вірогідністю збиваються. Поки що системно не збивають вночі, але це питання часу. Підніматися вище (на 4000, 5000 метрів) теж не дає результату, ворог навчився збивати й там. Вести „секторну розвідку“ на більшості напрямків наразі є неможливим», — заявив аеророзвідник.

Серафим Гордієнко зазначив, що така ситуація стала наслідком роботи російського «центру перспективних безпілотних технологій „Рубікон“» і їхніх мобільних вогневих груп.

«Зі збільшенням масованості застосувань „Рубікона“ на напрямках і традиційно поганою осінньою погодою, аеророзвідка припинить свою регулярність», — попереджає він.

Офіцер ЗСУ зазначив, що встановлення «мініребів» на дрони-розвідники, застосування системи «ухилянт» (коли при детекції ворожого перехоплювача «крило» різко робить маневри, які зменшують можливість влучання) та польоти на великих висотах є тимчасовими заходами, які не змінять ситуацію.

«Рішення поки що немає. І знайти це рішення — задача номер один для компаній-виробників та для багатьох військових R&D центрів. Якщо рішення не буде знайдене, у наступній весняній кампанії нам буде дуже складно», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше ЗСУ отримали нові дрони серії MTS від чеської компанії LPP Holding. Ці безпілотники оснащені штучним інтелектом і здатні виконувати бойові завдання без необхідності в супутниковому зв’язку чи постійному управлінні оператором.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie