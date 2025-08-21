Оператор дрона

Російські окупанти знайшли спосіб не пропускати дрони української аеророзвідки вглиб своїх позицій. У найближчі місяці бійцям ЗСУ доведеться воювати «наосліп».

Таке попередження зробив офіцер ЗСУ Серафим Гордієнко у своїй колонці для видання «Фокус».

За його словами, на всій лінії фронту противник розгортає ешелоновану лінію FPV-перехоплювачів, створюючи так звані «кіллзони», які деколи доходять до 15-20 км вглиб противника.

«Всі розвідувальні борти, які намагаються літати там вдень — із великою вірогідністю збиваються. Поки що системно не збивають вночі, але це питання часу. Підніматися вище (на 4000, 5000 метрів) теж не дає результату, ворог навчився збивати й там. Вести „секторну розвідку“ на більшості напрямків наразі є неможливим», — заявив аеророзвідник.

Серафим Гордієнко зазначив, що така ситуація стала наслідком роботи російського «центру перспективних безпілотних технологій „Рубікон“» і їхніх мобільних вогневих груп.

«Зі збільшенням масованості застосувань „Рубікона“ на напрямках і традиційно поганою осінньою погодою, аеророзвідка припинить свою регулярність», — попереджає він.

Офіцер ЗСУ зазначив, що встановлення «мініребів» на дрони-розвідники, застосування системи «ухилянт» (коли при детекції ворожого перехоплювача «крило» різко робить маневри, які зменшують можливість влучання) та польоти на великих висотах є тимчасовими заходами, які не змінять ситуацію.

«Рішення поки що немає. І знайти це рішення — задача номер один для компаній-виробників та для багатьох військових R&D центрів. Якщо рішення не буде знайдене, у наступній весняній кампанії нам буде дуже складно», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше ЗСУ отримали нові дрони серії MTS від чеської компанії LPP Holding. Ці безпілотники оснащені штучним інтелектом і здатні виконувати бойові завдання без необхідності в супутниковому зв’язку чи постійному управлінні оператором.