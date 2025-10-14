Українські бійці просунулися біля Покровська: Сирський повідомив про втрати ворога

Фронт / © ТСН.ua

У Генштабі повідомили, що українські воїни протягом минулої доби знищили противника на території 3.4 кв км Покровського району Донецької області. Штурмові підрозділи ЗСУ на окремих напрямках просунулись до 1.6 км.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Армія РФ здійснила спробу наступу трьома колонами. З 12 одиниць техніки 11 — знищено. Втрати противника склали понад 30 військових у районі Володимирівки та Новоторецького. Триває зачистка прилеглих територій.

Як зазначається, попри невдалі намагання ворога просунутися на деяких напрямках, воїнами протягом минулої доби проведено пошук та знищення противника на території 3.4 кв. км Покровського району Донецької області.

«Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1.6 км. Дякую всім українським захисникам, які нищать ворога, особливо хочу відзначити захисників зі складу 33 окремого штурмового полку та 253 батальйону», — сказав Сирський.

Також підрахували, що за час Добропільський операції:

звільнено — 182.4 кв км;

зачищено від ДРГ противника — 224.7 кв км.

Нагадаємо, вчора, 13 жовтня, армія РФ знову здійснила спробу малого механізованого штурму в напрямку Мирнограда на Донеччині. Наразі триває зачистка. За словами військового Станіслава Бунятова із позивним «Осман», ворог уже зазнав втрат у техніці, а ліквідація живої сили ще триває.

«Дві ББМ (бойова броньована машина — ред.) стали легкою здобиччю, за піхотою триває полювання. Окрім них, додає Бунятов, у цьому напрямку щодня лізуть"двійки" (окупанти по двоє — ред). Тому робота кипить 24/7», — наголосив він.