Українські бійці спалили "Солнцепьок" РФ на Харківщині — яскраві кадри

Прикордонники відпрацювали по армії РФ / © ДПСУ

Прикордонники-оператори FPV-дронів бригади «Форпост» влучно відпрацювали по важкій вогнеметній системі ТОС «Солнцепьок», укриттях та живій силі противника. Завдання виконане на Вовчанському напрямку Харківської області.

Кадри публікує ДПСУ.

Відомо, що система є вкрай дороговартісною.

«На Вовчанському напрямку прикордонники-оператори FPV-дронів бригади «Форпост» влучно відпрацювали по важкій вогнеметній системі ТОС «Солнцепьок», укриттях та живій силі противника», — написали у відомстві.

Про точні втрати ворога не повідомляється.

Раніше цю «жирну ціль» відпрацювали оператори батальйону безпілотних авіаційних комплексів «Рарог» 24-ї окремої механізованої бригади. Вони підловили російський ТГС-1А «Солнцепек», який був повністю заряджений і вночі висувався на позицію для стрілянини. Наші воїни дронами уразили та добили важку вогнеметну систему супротивника.

Нагадаємо, що за минулу добу українським воїнам вдалося ліквідувати 800 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1083790 осіб. Втрати ж у техніці становлять:

