-
- Укрaїнa
- 354
- 1 хв
Українські бійці спалили "Солнцепьок" РФ на Харківщині — яскраві кадри
Українські бійці спалили російський "Солнцепьок", а також відпрацювали по російських військових.
Прикордонники-оператори FPV-дронів бригади «Форпост» влучно відпрацювали по важкій вогнеметній системі ТОС «Солнцепьок», укриттях та живій силі противника. Завдання виконане на Вовчанському напрямку Харківської області.
Кадри публікує ДПСУ.
Відомо, що система є вкрай дороговартісною.
«На Вовчанському напрямку прикордонники-оператори FPV-дронів бригади «Форпост» влучно відпрацювали по важкій вогнеметній системі ТОС «Солнцепьок», укриттях та живій силі противника», — написали у відомстві.
Про точні втрати ворога не повідомляється.
Раніше цю «жирну ціль» відпрацювали оператори батальйону безпілотних авіаційних комплексів «Рарог» 24-ї окремої механізованої бригади. Вони підловили російський ТГС-1А «Солнцепек», який був повністю заряджений і вночі висувався на позицію для стрілянини. Наші воїни дронами уразили та добили важку вогнеметну систему супротивника.
Нагадаємо, що за минулу добу українським воїнам вдалося ліквідувати 800 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1083790 осіб. Втрати ж у техніці становлять:
танків — 11156 (+1)
бойових броньованих машин — 23233 (+4)
артилерійських систем — 32301 (+53)
РСЗВ — 1477 (+1)
засоби ППО — 1213
літаків — 422
гелікоптерів — 341
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 55446 (+170)
крилаті ракети — 3664
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 60488 (+89)
спеціальна техніка — 3952.