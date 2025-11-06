- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 130
- Час на прочитання
- 1 хв
Майстерна робота: українські бійці вразили базу, на якій збирали "Шахеди"
Українські воїни майстерно відпрацювали по російській базі в окупованому Донецьку.
Вночі 6 листопада українські бійці вразили базу зберігання, комплектування та запуску «Шахедів» у Донецьку. Це спільна операція ССО, РВіА та бригадної розвідки 414 ОБР СБС «Птахи Мадяра».
Про це повідомив командувач СБС ЗСУ «Мадяр».
На кадрах — результат кількамісячної кропіткої роботи.
«Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бійці ССО вразили російський ОТРК «Іскандер» на Курщині. Ця техніка використовувалася для перевезення, заряджання та підготовки ракет з метою атак по Україні.
«Сили спеціальних операцій України продовжують завдавати „тисячі порізів“ ворогу, наближаючи його наступальний та стратегічний крах», — зазначили у ССО.