Майстерна робота: українські бійці вразили базу, на якій збирали "Шахеди"

Вночі 6 листопада українські бійці вразили базу зберігання, комплектування та запуску «Шахедів» у Донецьку. Це спільна операція ССО, РВіА та бригадної розвідки 414 ОБР СБС «Птахи Мадяра».

Про це повідомив командувач СБС ЗСУ «Мадяр».

Українські бійці вразили базу, на якій збирали "Шахеди"

На кадрах — результат кількамісячної кропіткої роботи.

«Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці ССО вразили російський ОТРК «Іскандер» на Курщині. Ця техніка використовувалася для перевезення, заряджання та підготовки ракет з метою атак по Україні.

«Сили спеціальних операцій України продовжують завдавати „тисячі порізів“ ворогу, наближаючи його наступальний та стратегічний крах», — зазначили у ССО.