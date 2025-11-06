ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
1 хв

Майстерна робота: українські бійці вразили базу, на якій збирали "Шахеди"

Українські воїни майстерно відпрацювали по російській базі в окупованому Донецьку.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вибухи

Вибухи

Вночі 6 листопада українські бійці вразили базу зберігання, комплектування та запуску «Шахедів» у Донецьку. Це спільна операція ССО, РВіА та бригадної розвідки 414 ОБР СБС «Птахи Мадяра».

Про це повідомив командувач СБС ЗСУ «Мадяр».

На кадрах — результат кількамісячної кропіткої роботи.

«Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці ССО вразили російський ОТРК «Іскандер» на Курщині. Ця техніка використовувалася для перевезення, заряджання та підготовки ракет з метою атак по Україні.

«Сили спеціальних операцій України продовжують завдавати „тисячі порізів“ ворогу, наближаючи його наступальний та стратегічний крах», — зазначили у ССО.

Дата публікації
Кількість переглядів
130
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie