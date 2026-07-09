Українські бійці вразили низку об’єктів нафтової інфраструктури РФ: деталі від Зеленського

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Українські військові продовжують завдавати далекобійних ударів по об’єктах у Росії, які забезпечують її нафтовий сектор та підтримують воєнну політику Кремля. Так, воїни СБУ уразили дві російські нафтобази — у Ставропольському краї та у Тверській області. Обидва об’єкти розташовані приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Воїни СБУ уразили дві нафтобази — у Ставрополі та Твері. Обидві приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту», — повідомив Зеленський.

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Крім того, українські підрозділи атакували резервне сховище для накопичення і зберігання пального, яке розташоване приблизно за 800 кілометрів від передової. Також було уражено нафтоперекачувальну станцію в Уфі — майже за 1500 кілометрів від українського кордону, а ще один удар припав по нафтоналивному терміналу в Ростовській області.

Зеленський подякував українським військовим за ефективну роботу.

«Ми давно запропонували Росії закінчити цю війну, і кожен день затягування має приносити відчуття війни туди, звідки це все й почалося — в Росію», — наголосив президент.

Раніше у Росії повідомили про чергові атаки безпілотників. Так, вибухи пролунали в кількох регіонах, зокрема в Уфі, де після удару спалахнув нафтовий об’єкт. За даними місцевих джерел, під ударом опинилися об’єкти паливно-енергетичного комплексу РФ. Згодом СБУ підтвердила: була проведена спецоперація на території РФ, під час якої вдалося уразити лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Черкассы» у Республіці Башкортостан.

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