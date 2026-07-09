- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 175
- Час на прочитання
- 2 хв
Українські бійці вразили низку об’єктів нафтової інфраструктури РФ: деталі від Зеленського
Так звані «далекобійні санкції» проти РФ продовжують демонструвати свою ефективність.
Українські військові продовжують завдавати далекобійних ударів по об’єктах у Росії, які забезпечують її нафтовий сектор та підтримують воєнну політику Кремля. Так, воїни СБУ уразили дві російські нафтобази — у Ставропольському краї та у Тверській області. Обидва об’єкти розташовані приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
«Воїни СБУ уразили дві нафтобази — у Ставрополі та Твері. Обидві приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту», — повідомив Зеленський.
Крім того, українські підрозділи атакували резервне сховище для накопичення і зберігання пального, яке розташоване приблизно за 800 кілометрів від передової. Також було уражено нафтоперекачувальну станцію в Уфі — майже за 1500 кілометрів від українського кордону, а ще один удар припав по нафтоналивному терміналу в Ростовській області.
Зеленський подякував українським військовим за ефективну роботу.
«Ми давно запропонували Росії закінчити цю війну, і кожен день затягування має приносити відчуття війни туди, звідки це все й почалося — в Росію», — наголосив президент.
Раніше у Росії повідомили про чергові атаки безпілотників. Так, вибухи пролунали в кількох регіонах, зокрема в Уфі, де після удару спалахнув нафтовий об’єкт. За даними місцевих джерел, під ударом опинилися об’єкти паливно-енергетичного комплексу РФ. Згодом СБУ підтвердила: була проведена спецоперація на території РФ, під час якої вдалося уразити лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Черкассы» у Республіці Башкортостан.