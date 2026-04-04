Українські бійці врятували собаку та вівцю з "антидронової" пастки: щемливі кадри

Українські захисники врятували тварин, які опинилися у пастці. Це вчергове доводить: для наших захисників кожне життя важливе.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Собака та вівця / Ілюстративне фото

Собака та вівця / Ілюстративне фото / © twizz.com

Біля Костянтинівки бійці полку «Сафарі» врятували собаку та вівцю, що заплуталися в антидроновій сітці. Тваринам вже нічого не загрожує.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Деталі щемливого порятунку

Днями під час виконання бойового завдання поблизу Костянтинівки бійці полку «Сафарі» бригади Нацполіції «Лють» помітили дивні звуки — шурхіт і скавчання неподалік. Як розповіли самі правоохоронці, вони не залишилися байдужими і вирішили перевірити, що сталося.

«Виявилося, що в антидроновій сітці заплуталися тварини — собака й вівця. Вони застрягли настільки сильно, що самостійно вибратися вже не могли, тож бійці пішли їх звільнити», — йдеться у повідомленні.

Спочатку налякані та стривожені тварини пручалися, але завдяки злагодженим діям бійців, які одночасно розрізали сітку та заспокоювали чотирилапих, їх вдалося обережно звільнити.

«Бійці діяли злагоджено: одні розрізали сітку, інші заспокоювали тварин і допомагали обережно їх звільнити», — зазначили правоохоронці.

Цей випадок — приклад не лише бойової готовності, а й людяності у складних умовах на передовій.

Раніше рятувальники у Запоріжжі дістали з-під бетонних плит травмованого мармурового лисеня, яке потрапило у пастку і не могло самостійно вибратися. Тварина отримала допомогу, її обстежили та передали до спеціалізованого центру для подальшого догляду й реабілітації. Подія зафіксована на відео, яке оприлюднили рятувальники.

