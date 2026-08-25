Українські біженці у країні ЄС можуть втратити виплати: що потрібно зробити до 31 серпня

Злоті / © Pexels

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Українцям у Польщі, які мають дітей, необхідно підтвердити свою особу за умови, якщо вони оформили статус UKR без закордонного паспорта. Якщо цього не зробити до 31 серпня включно, нарахування за програмою «800+» (виплата 800 злотих щомісяця), будуть скасовані, оскільки статус тимчасового захисту буде анульовано.

Про це попередили в Управлінні соціального страхування Польщі (ZUS). Там зазначають, що, крім соціальних виплат, можна втратити право на легальне перебування та працевлаштування в країні.

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Кого це стосується

Обов’язок підтвердження особи поширюється на тих громадян України, яким надали номер PESEL зі статусом UKR на підставі свідоцтва про народження або інших внутрішніх документів — найчастіше це стосується дітей. У перші місяці повномасштабного вторгнення багатьом із них оформлювали статус без наявності чинного закордонного паспорта.

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«Право на допомогу на виховання дитини „800+“ для дітей з України залежить від наявності відповідного статусу перебування. Тому підтвердження особи має безпосередній вплив на можливість подальшого користування цією підтримкою», — зазначають у соціальній службі.

Що треба зробити

Для збереження прав та виплат достатньо здійснити один візит до управління гміни за місцем проживання. При цьому треба надати чинний проїзний документ (закордонний паспорт) дитини чи дорослого.

Якщо особу не буде підтверджено у визначений термін, статус UKR автоматично змінять на NUE. Це означатиме повне припинення тимчасового захисту. У такому разі виплати допомоги «800+» припиняться, а подальше легальне проживання та робота в Польщі вимагатимуть оформлення нових дозвільних документів.

Нагадаємо, у Польщі переписали правила оформлення документів для українців. Відтепер перед прийомом у відділеннях ДП «Документ» українським біженцям потрібно буде попередньо записатися в електронну чергу.

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