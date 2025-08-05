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Українські біженці у Німеччині: скільки працюють, скільки залишаються безробітними
Понад 270 тисяч українців знайшли роботу в Німеччині. Читайте, як змінилася ситуація на ринку праці за рік.
У Німеччині працюють майже 272 тисячі українських біженців.
Про це повідомляє 4 серпня Redaktionsnetzwerk Deutschland з посиланням на дані Федерального агентства з питань працевлаштування.
У порівнянні з 2024 роком кількість українців, які мають роботу та сплачують внески до фондів соціального страхування, зросла на 80 тисяч, пише Deutsche Welle.
Понад 200 тисяч українців зареєстровані як безробітні
Як безробітні у Німеччині зараз зареєстровані 217 тисяч українців. З них 58% шукають роботу на рівні, який зазвичай не вимагає професійної освіти. Ще 36% шукають кваліфіковану роботу.
Приблизно 24 тисячі громадян України відвідують курси німецької мови професійного спрямування, які оплачуються центрами зайнятості.
Станом на березень 2025 року приблизно 701 тисяча українців в Німеччині мали право на отримання соціальної допомоги «бюргергельд», з них 502 тисячі — працездатного віку.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір скоротити обсяги соціальної допомоги, яку зараз отримують безробітні та малозабезпечені, зокрема й українські біженці. Уряд також обмірковує запровадження жорсткіших правил щодо витрат на житло — може йтися як про обмеження максимальної вартості оренди, так і про перевірки того, чи не перевищує площа житла встановлені норми.
Окрім того, Німеччина тимчасово припинила приймання біженців за програмою переселення, яку координує Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).