Українські біженці в Естонії: хто може втратити захист, а кого більше не прийматимуть

Українські біженці / © ТСН

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Естонія підтримала продовження тимчасового захисту для українців ще на два роки. Водночас у Європейському Союзі пропонують змінити правила для тих, хто лише звертатиметься по цей статус у майбутньому.

ТСН.ua розповідає, що саме може змінитися та кого стосуватимуться нові умови.

Уряд Естонії підтримав проєкт рішення Ради Європейського Союзу про продовження дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року.

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Тимчасовий захист хочуть продовжити до 2028 року

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що країна й надалі підтримуватиме українців, які не можуть повернутися додому через війну, тимчасову окупацію та постійні російські обстріли.

За його словами, саме для таких людей механізм тимчасового захисту залишається необхідним.

Кому можуть відмовити у тимчасовому захисті

Водночас проєкт рішення містить нову норму. Пропонується не надавати тимчасовий захист громадянам України, які не мають законних підстав для виїзду з країни через військовий обов’язок.

Якщо цю пропозицію остаточно схвалять на рівні Європейського Союзу, вона стосуватиметься лише тих українців, які звертатимуться за тимчасовим захистом уперше.

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Чи зміниться щось для тих, хто вже отримав статус

Для українців, які вже мають тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу, правила залишаться незмінними.

Вони й надалі матимуть право законно проживати в країнах ЄС, працювати, навчатися, а також користуватися медичними та соціальними послугами.

До чого країни ЄС готуються вже зараз

Ігор Таро також наголосив, що країнам Євросоюзу вже зараз варто готуватися до поступового завершення програми тимчасового захисту після закінчення війни.

За його словами, держави мають розробити механізми, які дадуть змогу українцям або перейти на інші законні підстави для проживання в Європі, або безпечно повернутися додому.

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Наразі тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу користуються майже 4,5 мільйона українців.

Водночас остаточне рішення щодо продовження програми та можливих нових умов ще мають ухвалити держави-члени ЄС.

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