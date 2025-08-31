Українські біженці втратять допомогу в Німеччині: уряд посилює вимоги

Біженцям з України можуть урізати фінансову допомогу / © УНІАН

Реклама

Міністерка праці Німеччини Бербель Бас планує заморозити соціальні виплати для частини українських біженців та посилити санкції за відмову йти на роботу. Станом на 2025 рік в Німеччині перебуває близько 1,25 млн українських біженців.

Про це повідомляє Bild.

Згідно з постановою міністерства, стандартні виплати для біженців у Німеччині залишаться на замороженому рівні.

Реклама

Зокрема, самотня особа отримуватиме 563 євро на місяць, діти до 6 років — 357 євро, діти 7–14 років — 390 євро, діти 15–18 років — 471 євро.

Це рішення пояснили таи, що 2024 року допомога зросла через високу інфляцію на 61 євро. Однак 2025 року інфляція різко впала, і виплати фактично стали завищеними.

Однак Бербель Бас пропонує також посилити санкції для тих біженців, які ухиляються від працевлаштування або не відвідують центри зайнятості. Бас запропонувала скорочення виплат на 30% для тих, хто пропускає зустрічі без поважної причини, а також повне припинення допомоги для біженців, які відмовляються від роботи.

«Я хочу, щоб люди знайшли роботу. Більше порад, тісніша підтримка та більше зобов’язань. Ми пропонуємо людям більше підтримки на шляху до роботи, але значно ускладнюємо дорогу тим, хто не бере участі», — сказала Бас.

Реклама

Очікується, що уряд Німеччини офіційно схвалить нові правила виплат для біженців від 10 вересня.

Раніше повідомлялося, що тисячі українців у Британії можуть залишитися без житла. Більше про це читайте у новині.