Українські біженці зіштовхнулися з дилемою: чи планують вони повертатися додому

Українські біженці в Європі опинилися перед важким вибором - повертатися на батьківщину, де вирує війна, чи залишитися жити за кордоном.

Про це пише The New York Times.

У матеріалі йдеться, що попри те, що останнім часом у громадській думці в європейських країнах зростає негатив щодо іммігрантів, прийом саме українців навпаки місцева влада вважає успіхом.

Для прикладу, Німеччина заявила про бажання запропонувати українським біженцям довгострокове майбутнє в країні без прив’язки до подій в самій Україні.

37-річна Ірина Хомич, що зараз перебуває в Німеччині зі своєю 8-річною донькою, ділиться: "Серце каже повернутися назад. Але я хочу найкращого майбутнього для своєї дочки".

Для самих біженців Європа досі не стала новим домом у повній мірі. Попри складнощі у пошуку роботи за кордоном, поступово стає усе більше тих, хто розглядає Європу як свій новий дім.

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Перші 8, 10, 12 місяців вони більше чекали і думали: "Потім ми повернемося, ми побудуємо нову Україну після війни". Але зараз вони вивчають німецьку мову і шукають роботу", — сказав мер Фрайбурга Мартін Горн.

Він визнав важкий емоційний вибір, пов’язаний із рішенням залишитися, але сказав, що з точки зору міста українці стали активом, здатним заповнити дефіцит роботи в місті. "Вони нам потрібні", — сказав він.

Нагадаємо, країни Європи продовжують приймати біженців з України. Зокрема, українцям надають тимчасовий прихисток у Німеччині, Нідерландах, Швейцарії, Норвегії, Ірландії та Польщі. Українцям надають безкоштовне житло, харчування, квитки на потяг або автобус, медичну допомогу та фінансову підтримку.

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