Українські бізнесмени зібрали вже 18 мільйонів гривень на відновлення костелу Святого Миколая

Кожен віддав по мільйоні гривень

Після руйнівної пожежі у костелі Святого Миколая у Києві українські бізнесмени об'єдналися і почали жертвувати кошти на відновлення пам'ятки і за добу уже зібрано 17 мільйонів гривень.

Такі цифри наводить бізнесмен Владислав Чечоткін.

"Те, що відбувалося останні 24 години, інакше як єднанням не назвеш. До 1 мільйону гривень, який на відновлювальні роботи в костелі виділить "Rozetka", один за іншим приєднуються інші бізнеси", - зазначив Владислав.

Зокрема по мільйону гривень додали:

• Олег Горохівський "Monobank"

• Ставніцев Андрій "SD Capital"

• Рафал Ющак "Альфа-Банк Україна"

• Олександр Конотопський "Ajax Systems"

• Андрій Вавриш "SAGA Development"

• Володимир Поперешнюк "Нова пошта"

• Сергій Жуйков "Blackshield Capital"

• Артур Мхитарян "Taryan Group"

А також компанії:

•Dragon Capital

•Райффайзен Банк

•ПУМБ

•ПриватБанк

•ENSO

•Група компаній "Автострада"

•Епіцентр К

•UDP девелоперська компанія

Про перерахування ще одного мільйону розповів і бізнесмен Влад Школьнік, який контролює Forum Property Management Group.

Чечоткін переконаний, що на цьому цифра не зупиниться, адже припускає, що не всіх зміг побачити, хто доєднався до ініціативи, а також є ті, хто ще готовий зробити всій внесок.

"Міністр культури Олександр Ткаченко опублікував рахунок для реставраційних робіт і я знаю, що десятки середніх і малих бізнесів і ще більше простих людей теж зробили пожертви. Для багатьох з них це можуть бути дуже істотні, чутливі суми грошей, а значить таке пожертвування цінно подвійно! Вірю, що костел, перлина Києва, буде врятований нашими спільними зусиллями. Вірю, як ніколи, в український бізнес. І пишаюся бути частиною українського суспільства!", - зазначив Владислав.

Про перерахування ще одного мільйону розповів і бізнесмен Влад Школьнік, який контролює Forum Property Management Group

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