Українські бізнесмени зібрали вже 18 мільйонів гривень на відновлення костелу Святого Миколая

Кожен віддав по мільйоні гривень
Після руйнівної пожежі у костелі Святого Миколая у Києві українські бізнесмени об'єдналися і почали жертвувати кошти на відновлення пам'ятки і за добу уже зібрано 17 мільйонів гривень.
Такі цифри наводить бізнесмен Владислав Чечоткін.
"Те, що відбувалося останні 24 години, інакше як єднанням не назвеш. До 1 мільйону гривень, який на відновлювальні роботи в костелі виділить "Rozetka", один за іншим приєднуються інші бізнеси", - зазначив Владислав.
Зокрема по мільйону гривень додали:
• Олег Горохівський "Monobank"
• Ставніцев Андрій "SD Capital"
• Рафал Ющак "Альфа-Банк Україна"
• Олександр Конотопський "Ajax Systems"
• Андрій Вавриш "SAGA Development"
• Володимир Поперешнюк "Нова пошта"
• Сергій Жуйков "Blackshield Capital"
• Артур Мхитарян "Taryan Group"
А також компанії:
•Dragon Capital
•Райффайзен Банк
•ПУМБ
•ПриватБанк
•ENSO
•Група компаній "Автострада"
•Епіцентр К
•UDP девелоперська компанія
Про перерахування ще одного мільйону розповів і бізнесмен Влад Школьнік, який контролює Forum Property Management Group.
Чечоткін переконаний, що на цьому цифра не зупиниться, адже припускає, що не всіх зміг побачити, хто доєднався до ініціативи, а також є ті, хто ще готовий зробити всій внесок.
"Міністр культури Олександр Ткаченко опублікував рахунок для реставраційних робіт і я знаю, що десятки середніх і малих бізнесів і ще більше простих людей теж зробили пожертви. Для багатьох з них це можуть бути дуже істотні, чутливі суми грошей, а значить таке пожертвування цінно подвійно! Вірю, що костел, перлина Києва, буде врятований нашими спільними зусиллями. Вірю, як ніколи, в український бізнес. І пишаюся бути частиною українського суспільства!", - зазначив Владислав.
Про перерахування ще одного мільйону розповів і бізнесмен Влад Школьнік, який контролює Forum Property Management Group