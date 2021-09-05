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Українські бізнесмени зібрали вже 18 мільйонів гривень на відновлення костелу Святого Миколая

Українські бізнесмени зібрали вже 18 мільйонів гривень на відновлення костелу Святого Миколая

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Кожен віддав по мільйоні гривень

Після руйнівної пожежі у костелі Святого Миколая у Києві українські бізнесмени об'єдналися і почали жертвувати кошти на відновлення пам'ятки і за добу уже зібрано 17 мільйонів гривень. 

Такі цифри наводить бізнесмен Владислав Чечоткін

"Те, що відбувалося останні 24 години, інакше як єднанням не назвеш. До 1 мільйону гривень, який на відновлювальні роботи в костелі виділить "Rozetka", один за іншим приєднуються інші бізнеси", - зазначив Владислав.

Зокрема по мільйону гривень додали:

• Олег Горохівський "Monobank" 

• Ставніцев Андрій "SD Capital" 

• Рафал Ющак "Альфа-Банк Україна" 

• Олександр Конотопський "Ajax Systems"

• Андрій Вавриш "SAGA Development" 

• Володимир Поперешнюк "Нова пошта" 

• Сергій Жуйков "Blackshield Capital" 

• Артур Мхитарян "Taryan Group" 

А також компанії: 

•Dragon Capital 
•Райффайзен Банк 
•ПУМБ 
•ПриватБанк 
•ENSO 
•Група компаній "Автострада" 
•Епіцентр К
•UDP девелоперська компанія 

Про перерахування ще одного мільйону розповів і бізнесмен Влад Школьнік, який контролює Forum Property Management Group.

Чечоткін переконаний, що на цьому цифра не зупиниться, адже припускає, що не всіх зміг побачити, хто доєднався до ініціативи, а також є ті, хто ще готовий зробити всій внесок. 

"Міністр культури Олександр Ткаченко опублікував рахунок для реставраційних робіт і я знаю, що десятки середніх і малих бізнесів і ще більше простих людей теж зробили пожертви. Для багатьох з них це можуть бути дуже істотні, чутливі суми грошей, а значить таке пожертвування цінно подвійно! Вірю, що костел, перлина Києва, буде врятований нашими спільними зусиллями. Вірю, як ніколи, в український бізнес. І пишаюся бути частиною українського суспільства!", - зазначив Владислав.

Про перерахування ще одного мільйону розповів і бізнесмен Влад Школьнік, який контролює Forum Property Management Group

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