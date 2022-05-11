Українські десантники з ПЗРК поцілили у ворожий ударний гелікоптер (відео)

ЗСУ позбавили російських окупантів ще одного ударного вертольоту.

"Крокодил" окупантів спалахнув.

Про це повідомляють у Десантно-штурмових військах ЗС України.

"Львівські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24. Загалом на рахунку ДШВ – вже 15 збитих вертольотів противника", - йдеться в повідомленні.

Це сталося вчора, 10 травня, в одному з районів виконання завдань. Підрозділом протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК “Stinger” був збитий російський ударний вертоліт Мі-24.

На відео зафіксовано, як палає “Крокодил” окупантів.

Нагадаємо, що десантники 81-ї бригади десантно-штурмових військ знищили живу силу та техніку російських окупантів. ЗСУ розбомбили ворожу техніку та окупантів, які сховалися біля житлових будинків.

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