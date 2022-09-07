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Українські десантники з ПЗРК за ранок "демілітаризували" два російські Су-25

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Українські десантники з ПЗРК за ранок "демілітаризували" два російські Су-25

Фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Українські десантники влучними пострілами утилізують ворожі літаки.

За добу вони знищили 2 ворожі "Грачі".

Про це повідомляють  "Десантно-штурмові війська ЗСУ".

"Сьогодні 07 вересня, в одному з районів виконання завдань, підрозділами протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади та 80-ї окремої десантно-штурмова бригади ДШВ ЗС України були успішно збиті два російських штурмовика Су-25 “Грач”.Броньовані літаки окупантів були назавжди приземлені розрахунками ПЗРК "Ігла", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ у Харківській області "закобзонили" підрозділ мотострілків РФ, який перебував в обороні.

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